نغيز: “هدفنا العودة بالتأهل من المغرب ودخول دور المجموعات”

الرياضة
  • -
  • 0
نغيز: “هدفنا العودة بالتأهل من المغرب ودخول دور المجموعات”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد نبيل نغيز، مدرب شبيبة الساورة، جاهزية فريقه للمباراة التي تنتظرهم الأحد المقبل، أمام اتحاد طنجة، لحساب دوري أبطال إفريقيا.

وكشف نبيل نغيز، للإذاعة الوطنية: “الفريق يجري تحضيراته التي تسبق مواجهة اتحاد طنجة، في ظروف عادية، ونركز على الجانب البسيكولوجي”.

وأضاف: “أنهينا مباراة الذهاب بنتيجة ايجابية 2-0، بفضل اصرار اللاعبين والخبرة التي يكتسبونها في بهذه المنافسة من مباراة لأخرى”.

وتابع: “مباراة العودة بالمغرب ستكون صعبة، أتمنى أن نبادر في تسجيل هدف بملعب طنجة، وسيكون ذلك أجمل سيناريو، بالنسبة لنا”.

وأردف نبيل نغيز: “هدفنا هذا الموسم من المشاركة يف رابطة أبطال إفريقيا، هو تجاوز هذا الدور وبلوغ دور المجموعات”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com