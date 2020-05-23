نغيز: “هذا هو سبب فشل أنديتنا في المنافسات القارية”

تحدث نبيل نغيز، مدرب مولودية الجزائري، عن الأندية الجزائرية، والأسباب التي جعلتها تفشل في المنافسات القارية، أمام الأندية العربية، والإفريقية.

وصرح نغيز، في حوار لموقع “كووورة” العربي: “الفرق شاسع بين أنديتنا الجزائرية، ونظيرتها العربية، سواء من ناحية البنية التحتية، الإستقرار الإداري والفني، ومن ناحية اللاعبين”.

وأضاف: “الفرق الكبيرة في افريقيا تعتمد عل الاشتراكات السنوية لابرام تعاقدات قوية، وانتداب أفضل اللاعبين داخل القارة، عكسنا نحن في الجزائر”.

وتابع نبيل نغيز: “الأندية الجزائرية تعاني دائما من نقص المداخيل، لا يمكن لأي ناد انتداب لاعب من المستوى العالي براتب شهري لا يتجاوز 15 ألف أورو، عكس الأندية العربية التي تدفع أموالا طائلة لاستقطاب أبرز النجوم”.