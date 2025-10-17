نغيز: “هذا هو موعد تنقلنا إلى المغرب للمشاركة في “الكان””

كشف مساعد مدرب المنتخب الوطني، نبيل نغيز موعد تنقل بعثة الخضر إلى المغرب، للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرح نغيز اليوم الجمعة، للإذاعة الوطينة: “سنتنقل إلى المغرب للمشاركة في “الكان”، أربعة أيام قبل موعد مباراتنا الأولى ضد منتخب السودان”.

كما أضاف: “سبق لنا مواجهة كل من منتخبي بوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا الماضية، والجديد بالنسبة لنا في الطبعة المقبلة هو منتخب السودان”.

وتابع نبيل نغيز: “ضبط القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في “الكان” سيكون في الوقت المناسب، الناخب بيتكوفيتش، يفضل التريث لآخر لحظة، من أجل ضمان اختيار العناصر الأكثر جاهزية”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيفتتح مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بمواجهة منتخب السودان، بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.