نغيز يضم سوياد لفريق مولودية وجدة المغربي

أعلن نادي مولودية وجدة المغربي عن تعاقده مع اللاعب الجزائري بدر الدين سوياد بعقد يمتد لسنتين قادما من فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وإستقدم نادي مولودية الجزائر مدافع الخضر بدر الدين سوياد بتزكية من مدربه الجديد نبيل نغيز القادم من فريق مولودية الجزائر.

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