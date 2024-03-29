نغيز يكشف ما قاله بيتكوفيتش للاعبين في نهاية التربص

كشف المدرب المساعد في المنتخب الوطني، نبيل نغيز، عن بعض الأمور الذي دارت بين الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش واللاعبين، خلال التربص الماضي.

وأوضح نغيز، في تصريحات إذاعية بأن المنتخب بدأ يكتسب روح الانتصارات. التي يريد غرسها بيتكوفيتش في اللاعبين، بدليل عودته في وديتين بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وقال نغيز، إن روح المجموعة موجودة أيضا، مضيفا: “تحدث بيتكوفيتش إلى اللاعبين وقال لهم إن الأبواب مفتوحة وأنه سيمنح الجميع الفرصة”.

قبل أن يضيف على لسان البوسني: “عليكم أن تكونوا في أفضل مستوى من كل الجوانب. اليوم أخذت حوصلة على كل لاعب، وسأواصل متابعتكم في كل يوم وفي كل مباراة”.

وواصل نغيز كاشفا فحوى خطاب فيتكوفيتش على اللاعبين في ختام التربص: “أريدكم أن تكونوا بحلول شهر جوان. في أعلى مستوى مع أنديتكم وتقدموا مردودا كبيرا، لتكونوا معنا.. ستكون المنافسة كبيرة من أجل الدفاع على الألوان الوطنية”.