تمكن المدرب الجزائري نبيل نغيز، من تحقيق الإنتصار في أول خرجة له مع فريقه الجديد نادي أحد السعودي بنتيجة 1-0.

وجاء فوز نادي أحد السعودي، على ضيفه الإتفاق، بهدف لصفر، بعد تسجيله لست هزائم متتالية وتعادلين منذ انطلاق البطولة المحلية.

وبهذا الفوز، أخرج المدرب السابق للنصرية، فريقه الجديد من مؤخرة الترتيب إلى المركز الـ13 برصيد8 نقاط، بعد مرورعشر جولات.

ونال نغيز إشادة كبيرة من أنصار نادي أحد، الذين يضعون آمالا كبيرة على المدرب الجزائري لإنقاذ فريقهم من شبح السقوط.

للإشارة، شارك الحارس الدولي الجزائري عزالدين دوخة، أساسيا في هذه المباراة، حاملا شارة القيادة لفريقه أحد السعودي.