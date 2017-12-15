نغيز ينقاد لأول خسارة مع نادي اُحد السعودي

سقط نبيل نغير، مدرب نادي أحد، لأول مرة منذ إشرافه على العارضة الفنية للنادي السعودي، وهذا في الجولة الـ 14 من البطولة.

حيث لم يقوى زملاء الحارس دوخة على مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية التي دامت أربع جولات، بعد أن وضع نادي الشباب السعودي حدا لها.

كما كانت خسارة نادي أحد مفاجئة نوعا ما، كونها جاءت داخل الديار وبثنائية نظيفة، رغم أن الفريق يقدم مستويات كبيرة منذ إلتحاق نغير.

للإشارة، فإن النادي السعودي سيستفيد من خدمات مدافع الخضر وإتحاد العاصمة سابقا نصر الدين خوالد خلال الميركاتو القادم، بعد كل من أندريا ودوخة.