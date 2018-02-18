“نغيز” يُقال من تدريب أحد السعودي

قررت إدارة نادي أحد السعودي إقالة المدرب الجزائري،نبيل نغيز، من على رأس العارضة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج.

ونشر الموقع الرسمي لنادي المدينة المنورة على تويتر بيان أكدت أن إدارة النادي فسخت عقد نغيز بالتراضي بين الطرفين.

كما شكرت إدارة نادي أحد الجزائري نظير العمل الذي قام به بعد توليه العارضة الفنية للنادي الأصفر في 8 جولات.

يذكر أن النادي السعودي يلعب له ثلاث أسماء جزائرية ويتعلق الأمر بالحارس الأول للفريق دوخة، المدافع خوالد والمهاجم بولعويدات.