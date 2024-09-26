نفاد القمصان الجديدة لشبيبة القبائل في ظرف وجيز

أعلنت الشركة الإيطالية لتصميم الأطقم الرياضية “KAPPA”، اليوم الخميس، نفاد القمصان الجديدة لنادي شبيبة القبائل.

ونشرت شركة “KAPPA”، الراعية المصممة للأطقم الجديدة لنادي شبيبة القبائل، بيانا، عبر صفحتها على منصة فيسبوك. كشفت من خلاله نفاد القمصان الجديدة لـ”الكناري”. بعد إقدام كثير من عشاق النادي على شراء القمصان الجديدة المخصصة للموسم 2024-2025.

وأكدت شركة “كابا” في بيانها، أنها ستُعلم الجمهور بأي مستجدات بخصوص توفر المخزون مرة أخرى.

للإشارة، سبق للصفحة الرسمية لنادي شبيبة القبائل على فيسبوك، صباح اليوم الخميس، استعراض القمصان الجديدة التي سيرتديها لاعبو الفريق بداية من يوم غد الجمعة، في مواجهة أولمبيك أقبو ضمن الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.