نفاد تذاكر لقاء “الخضر” والطوغو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة لولاية عنابة، على لسان المدير حسين علوي، رسميا عن نفاد تذاكر مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي.

ويرتقب أن تقام المباراة المندرجة ضمن الجولة الـ 3. من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025. بعد غدٍ الخميس. بملعب 19 ماي 56. بعنابة بداية من الساعة 20:00.

وكشف حسين علوي، في تصريحات خص بها “النهار” اليوم الثلاثاء. بأن التذاكر، التي تم طرحها عبر منصة “تذكرتي” الأحد الماضي. نفدت جميعها.

كما أبرز ذات المتحدث، بأن ولاية عنابة. جاهزة لاحتضان لقاء الخضر والطوغو. مشيرا إلى أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد انطلقت منذ حوالي 25 يوما.