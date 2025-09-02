نفاد تذاكر لقاء “الخضر” وبوتسوانا في ظرف 12 ساعة !

شهدت عملية بيع تذاكر لقاء المنتخب الوطني الجزائري، وضيفه البوتسواني، اقبالاً كبيراً من عشاق “الخضر”، الذين قاموا باقتناء الحصة في ظرف 12 ساعة.

ويستقبل “الخضر” هذا الخميس الـ 4 سبتمبر الجاري، منتخب بوتسوانا. بملعب الشهيد “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، بداية من 20:00. ضمن الجولة الـ 7 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلنت منصة “ديجي تيكت” ظهر أمس الاثنين، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة المنتخب وضيفه البوتسواني.

وفي حدود الساعة 17:05 أعلن ذات المصدر، عن بيع أكثر من 30 ألف تذكرة، بنسبة مئوية وصلت إلى 75%.

قبل أن تؤكد “ديجي تيكت” عند الساعة الواحدة صباحا اليوم الثلاثاء. عن نفاد كل التذاكر الخاصة بلقاء “الخضر” وبوتسوانا، أي بعد 12 ساعة بالتمام عن طرحها.

وفي منشور آخر، حذّر المصدر ذاته، من مغبة طرح التذاكر أو شراءها في السوق السوداء. منوّها على أن أي تعامل غير قانوني يعرض صاحبه إلى المتابعة القضائية.