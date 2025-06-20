نفاد تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة 

نفدت تذاكر مباراة مولودية الجزائر أمام نجم مقرة التي تم طرحها للبيع عبر منصة “ديجي-تيكيت”، قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة المصيرية للمولودية في حسم لقب البطولة.

وتم شراء كل التذاكر المطروحة عبر المنصة الإلكترونية لحضور المباراة المرتقبة يوم غد السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وبذلك فإن المباراة ستُلعب بشبابيك مغلقة، وهي المباراة التي تعَدُّ ذات أهمية بالغة بالنسبة للمولودية في سباقها نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية تواليا.