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الرياضة

نفاد تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة 

بقلم عزيز طالبي
نفاد تذاكر مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة 
مولودية الجزائر
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نفدت تذاكر مباراة مولودية الجزائر أمام نجم مقرة التي تم طرحها للبيع عبر منصة “ديجي-تيكيت”، قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة المصيرية للمولودية في حسم لقب البطولة.

وتم شراء كل التذاكر المطروحة عبر المنصة الإلكترونية لحضور المباراة المرتقبة يوم غد السبت بملعب 5 جويلية الأولمبي.
وبذلك فإن المباراة ستُلعب بشبابيك مغلقة، وهي المباراة التي تعَدُّ ذات أهمية بالغة بالنسبة للمولودية في سباقها نحو تحقيق اللقب للمرة الثانية تواليا.

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