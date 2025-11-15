نفاد تذاكر مباريات المنتخب الوطني في “الكان”

تشهد جماهير المنتخب الجزائري، إقبالاً كبيراً على شراء تذاكر نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

مع انطلاق المرحلة الثالثة لبيع التذاكر اليوم السبت.

وتتيح هذه المرحلة الفرصة لعشاق “محاربي الصحراء” لحجز مقاعدهم ومساندة المنتخب في البطولة القارية التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.

وحسب ما أوضحه بيان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، فقد شهدت المرحلة الثانية من بيع التذاكر نفاد مقاعد مباريات المنتخب الجزائري.

وتم حتى الآن بيع 298 ألف تذكرة عبر المنصة الرسمية، من 33 دولة أفريقية و106 دول حول العالم.