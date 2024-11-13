نفاد تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام ليبيريا بملعب حسين آيت أحمد

نفدت جميع التذاكر التي طرحت للبيع الخاصة بمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبيري التي ستجرى يوم الأحد القادم، بملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

وأعلنت منصة “تذكرتي” أنه تم غلق الحجز بشكل نهائي، بعد الإقبال القياسي والمنقطع النظير على تذاكر المباراة من قبل الجماهير الجزائرية عامة وأبناء منطقة القبائل خاصة.

للإشارة سيجري المنتخب الوطني مواجهة غينيا الاستوائية يوم غد الخميس بـ “مالابو” بداية من الساعة الثانية مساء، قبل العودة إلى الجزائر الجمعة القادم، و الدخول في تربص بالمركز التقني الوطني سيدي موسى، ثم التنقل صبيحة الأحد، إلى تيزي وزو بتنشيط مباراة ليبيريا التي ستكون بطابع احتفالي بالنظر إلى التأهل الرسمي لأشبال فلاديمير بيتكوفيتش إلى كأس امم افريقيا 2025.

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