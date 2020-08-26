نفاذ القوائم الإحتياطية في مواد الرياضيات والفرنسية في عدد من مديريات التربية

استغلت العديد من مديريات التربية كل القوائم الاحتياطية الخاصة بالطورين المتوسط والثانوي في مواد التكنولوجيا، الرياضيات واللغة الفرنسية، وهو ما سيدفع بوزارة التربية لتنظيم مسابقة لسد المناصب الشاغرة.

ومن بين مديريات التربية التي استنفذت قوائمها، مديرية التربية للجزائر غرب كما هو موضح في الجدول أدناه .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى” النهار اونلاين”، فإن وزارة التربية الوطنية شرعت في الأيام الماضية في استدعاء الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التوظيف التي أجريت سنة 2017 في الأطوار التعليمية الثلاث.

كما تشمل القائمة الاحتياطيين الناجحين في مسابقة التربية التربية لسنة 2018.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أن المناصب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الحاملين لشهادة الليسانس في الاختصاص والذين تم تعيينهم كمتعاقدين لا تعتبر مناصب شاغرة.

فيما تعد مناصب المعنيين بفترة التكوين المتخصص بعنوان 2017 قبل التعيين كمتربصين في مناصبهم ابتداء من الدخول المدرسي شاغرة، حيث يتعين الاحتفاظ بمناصبهم وعدم استغلالها في هذا المجال .

للإشارة، قامت وزارة التربية الوطنية بمعية عدد من مديري التربية بدراسة شاملة قام بها مفتشو المواد قاموا من خلالها بزيارة كل المؤسسات التربوية لمعرفة المناصب الشاغرة الأمر الذي ساعد الوزارة على معرفة العدد وقيامها بفتح الأرضية لتوظيف الاحتياطيين.