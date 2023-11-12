نفاذ الوقود في مستشفيات فلسطين والصليب الأحمر يرفض ايصالهم بمولدات الكهرباء!

تعيش مستشفيات فلسطين، كارثة انسانية، وخطيرة، إثر نفاذ الوقود، حيث شهد مستشفى الشفاء في غزة بفلسطين، انقطاع التيار الكهربائي. وتوقفت مولدات الكهرباء هي الأخرى بمستشفى العودة بغزة بسبب انتهاء الوقود.

ومن جهته، كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فضيحة مدوية، قائلا إن الصليب الأحمر لديه مولدات كهرباء في مخازنه لكنه رفض إيصالها لمستشفى الشفاء والمستشفيات الأخرى.

كما رفض الصليب الأحمر، في فلسطين، تعزيز أفراده والتحرك لإنقاذ حياة الناس الذين، يتهاطلون بالميئات في المستشفيات.