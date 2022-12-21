نفاذ بعض الأدوية في الجزائر.. الوزير يوضح

نفى، وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، كل المعلومات التي تتحدث عن نفاذ بعض الأدوية في الجزائر. كما أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمجرد “ضغط” مسجل في بعض الأدوية على غرار” بعض المضادات الحيوية”.

وفسر أيضا غياب بعض الأدوية الأخرى عن السوق بـ “الندرة المسجلة على الصعيد العالمي”. والتي تعود الى “ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة التي أثرت على السوق الوطنية”.

وكان رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، قد كشف أسباب عدم تواجد 40 إلى 50 علامة في الجزائر. كما أشار الدكتور، إلى أن الأسباب متعددة داخلية وخارجية. مردفا “من المؤسف أن نسجل ندرة في الأدوية وعدم التوصل إلى تنظيم سوق الدواء بالجزائر”. “رغم المجهودات والإصلاحات القانونية، التفتيش، الرقابة، والتبليغ”.

وعن الأسباب الخارجية، قال بلعمبري، إن أدوية تسجل ندرة في عديد الدول. على غرار البراسيتامول، والأموكسيسيلين التي تعرف نقصان جميع دول العالم مثل ألمانيا، فرنسا، كندا، بلجيكا، ايطاليا، بسبب ندرة المواد الأولية وارتفاع أسعارها. مشيرا إلى أن البلدان المنتجة للمواد الأولية تعطي الأولوية لسوقها المحلية .

أما بخصوص الأسباب الداخلية، فأشار المتحدث، لإذاعة سطيف، إلى البيع المشروط والمحتم في السوق الداخلية. والبيع بالتمييز بين الصيادلة، وتخلي بعض المصنعين عن إنتاج بعض الأصناف بسبب ارتفاع سعر التكلفة.

كما أرجع الفقدان، إلى بعض النصوص القانونية التي لا تتماشى مع السوق. قائلا “فمن غير المنطقي أن يوزع الموزع أدوية لموزعين آخرين”. “لأن الأصل في المعاملة المنتج أو المستورد يموّن الموزع والموزع يموّن الصيدليات” .