نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب في السعودية في وقت قياسي

نفذت تذاكر الحفل الذي سيحييه الفنان المصري عمرو دياب يوم الجمعة في جدة بالمملكة العربية السعودية في وقت قياسي.

وأعلن النجم عمرو دياب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 جوان الجاري في المملكة العربية السعودية.

ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً: “حفلة عمرو دياب في “جدة يوم الجمعة “Sold out”.

ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها “يا أنا يا لأ”، و”بتهزر” و”يتعلموا” و”دا لو اتساب” و”محسود” و”عايز أعمل زيك و”وأنا معاك” و”يا أجمل عيون”، بجانب عدد من أغنياته القديمة.

من ناحية أخرى يضع الهضبة، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا،.وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني .

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب “الدنيا الحلوة”التي طرحها في رمضان 2021.