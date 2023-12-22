نفاذ تذاكر داربي الجزائر في ظرف 19 ساعة

نفذت تذاكر داربي الجزائر، بين المولودية والاتحاد بعد 19 ساعة فقط عن طرحها عبر منصة “تذكرتي”.

وكان مقررا أن يلعب الداربي الكبير، هذا الاثنين، ضمن قمة الجولة الـ 11 من البطولة. إلا أن “الفاف” قررت تجميد النشاط الكروي، بعد فاجعة مولودية البيض، ووفاة حارسه زكريا بوزياني والمدرب المساعد خالد مفتاح.

وكشفت المديرية العامة لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف”. أمس الخميس. بأن كل التذاكر التي طرحت للبيع عبر منصة تذكرتي والخاصة بالداربي العاصمي نفذت في ظرف 19 ساعة من طرحها.

كما طمأن ذات المصدر أنصار الفريقان، بأن التذاكر المقتناة تبقى سارية المفعول بعد تحديد موعد جديد لـ”الداربي”.