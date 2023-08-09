نفاذ تذاكر لقاء الافتتاح للثنائي محرز وبودبوز خلال ساعات

أعلنت إدارة الأهلي السعودي عن نفاذ تذاكر المباراة للدوليان الجزائريان رياض محرز و رياض بودبوز في البطولة السعودية.

وكشفت إدارة النادي السعودي أن نفاذ التذاكر جاء بعد ساعات فقط طرحها التي تخص مباراة الجزم المقررة الجمعة، بملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

ويبدو أن نجم الخضر رياض محرز والنجم الثاني في الفريق السعودي رياض بودبوز، كان لهما الفضل الكبير في عودة أنصار النادي إلى المدرجات.

ومن المنتظر، أن يشارك الثنائي الجزائري بشكل أساسي في المباراة المقبلة، خاصة وانه يعوّل عليها كثيرا للعودة إلى منصة الألقاب.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti