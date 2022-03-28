نفاذ تذاكر مباراة الجزائر أمام الكاميرون في وقت قياسي

كشف مراسل قناة النهار، اليوم الإثنين. من أمام ملعب تشاكر بالبليدة، عن نفاذ تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني.

كما عبر العديد من أنصار الخضر عن تحسرهم لنفاذ تذاكر اللقاء خاصة وأن سعرها في السوق السوداء تضاعف بأسعار خيالية.

يذكر أن تم أمس الأحد، طرح تذاكر لقاء العودة للدور الفاصل بين المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني للبيع بملعب تشاكر بالبليدة.

وشهدت عملية البيع توافد جماهير غفيرة لاقتناء هذه التذاكر.