نفاذ تذاكر مباراة الجزائر والصومال

نفذت تذاكر مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الصومالي، المقررة يوم الخميس المقبل، برسم تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت تذاكر هذه المواجهة، اقبالا كبيرا من أنصار المنتخب الوطني، مع انطلاق عملية البيع عبر منصة “تذكرتي”.

وخلال وقت قياسي لم يتجاوز الـ48 ساعة، نفذت جميع التذاكر الخاصة بهذا اللقاء، المقرّر بملعب “نيلسون مانديلا”.

يذكر أن مباراة المنتخب الجزائري ونظيره الصومالي، مقرّرة يوم الخميس المقبل، انطلاقاً من الخامسة مساءً.