نفاذ تذاكر مباراة نصف نهائي “الشان” بين الخضر والنيجر

نفذت تذاكر مباراة الدور النصف نهائي لبطولة الشان، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بمنتخب النيجر، في وقت قياسي.

وكانت الهيئة المنظمة لـ”الشان”، قد شرعت في بيع تذاكر هذه المباراة أمس السبت، لتشهد اقبال كبير من الجماهير الجزائرية.

كما تم بيع كل التذاكر المخصصة لهذه المواجهة الحاسمة في وقت قياسي، لتعلن منصة “تذكرتي” صباح اليوم الأحد، نفاذ كل التذاكر.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه النيجر، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، برسم نصف نهائي الشان.