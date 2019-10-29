نفاذ مخزون المادة الأولية يهدد 40 مصنع للأجهزة الكهرومنزلية بالغلق

كشفت مجموعة من الشركات المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية بوقف نشاطها إبتداء من منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وقالت المجموعة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن حوالي 40 مصنع للأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية يهددون بوقف نشاطهم خلال هذه الفترة.

وأكد البيان أن قرار توقيف المصانع لنشاطهم جاء بعد إلزامهم بالتعامل بنظام الدفع بالآجال اثناء استراد أجزاء CKD/SKD.

وأوضح ذات البيان، أن معظم الممولين رفضوا بيع الأجزاء والانتظار لمدة 9 أشهر لدفع ثمنها.

كما طالب حسب المصدر عدد من الممولين زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 7 الى 10 بالمائة مقابل الدفع بالآجال.

وأوضح المصنعون أن وقف نشاطهم سينجر عنه تسريح ازيد من 40 الف عامل لعطلة إجبارية.

وأشار المصنعون عن سوء الوضعية الإقتصادية التي آلت إليها معظم المصانع بسبب نفاذ مخزون المادة الأولية.