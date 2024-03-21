نفحات رمضانية..

صورة في علو الهمة..

الصيام والقيام والقرآن.. في حياة السلف الصالح في رمضان

هي أيام معدودات، وجب علينا استغلال لياليها ونهارها في العبادات، تماما كما كان يفعل السلف الصالح. فما إن يحل رمضان يشدون الهمم ويعتنون بالقيام وقراءة القرآن، فحال السلف في شهر رمضان. حالا عجيبا لا يكاد المرء يتصوره، فكان بعض السلف يختم في قيام رمضان فقط كل عشر ليال وبعضهم في كل سبع وبعضهم في كل ثلاث، وكان بعضهم يختم القرآن كل يوم مرة ومنهم الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان للإمام الشافعي، رحمه الله، ستون ختمة في رمضان يقرأها في غير الصلاة، ومن أحوالهم في الإقبال على القرآن والتفرغ له: ان الزهري، رحمه الله، كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن، وكان سفيان الثوري، رحمه الله، إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن.

أما قيام الليل فهو أيضا دأب الصالحين وسبيل المفلحين، وهو من أسباب مغفرة ذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام: “من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”، فالسلف الصالح صاموا أحسن الصيام وقاموا أفضل القيام، وفي نفس السياق قال ابن الجوزي: “واعلمْ أن السلف كانوا في قيام الليل على سبع طبقات، الطبقة الأولى: كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، الطبقة الثانية: كانوا يقومون شطر الليل، الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل، الطبقة الرابعة: كانوا يقومون سُدس الليل أو خمسه، الطبقة الخامسة: كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، الطبقة السادسة: قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين، الطبقة السابعة: قوم يُحيون ما بين العشاءين ويُغسِّـلون في السحر فيجمعون بين الطرفين”.

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