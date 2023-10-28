نفذ الصبر.. شُعوب العالم تخرج للشوارع وتنتفض لإيقاف المجازر في غزة

مع تمادي جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه الغاشم على قطاع غزة، والمتواصل منذ 22 يوما، إنتفضت العديد من المدن والعواصم عبر العالم وخرج سكانها في مظاهرات حاشدة دعما لغزة.

وترفض شعوب العالم، ما يحصل في غزة خصوصا مع قطع الإنترنت ووسائل الاتصال عن سكانها. ومع بدء العملية البرية التي كانت إسرائيل تتوعد بها.

وشهدت مدن عديدة في الولايات المتحدة مظاهرات داعمة لقطاع غزة، مع تكثيف الاحتلال حملته العسكرية على القطاع.

واحتشد مئات اليهود المناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة في محطة قطارات “غراند سنترال”. الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأميركية مساء أمس الجمعة،. وطالبوا بوقف إطلاق النار وبالحرية للشعب الفلسطيني.

واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانا سوداء. وحملوا لافتات كتبت عليها عبارات تطالب بالحرية لفلسطين، وتدعو للوقوف في وجه الحرب، ووقف إطلاق النار.

“من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر”.. هتافات في مظاهرات مليونية ببريطانيا اليوم

فيما عرفت بريطانيا مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين للتجمع في لندن للاحتجاج والمطالبة بإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وبحسب ما نشرته صحيفة BBC البريطانية، فإنه من المتوقع حدوث مسيرات في العديد من مدن المملكة المتحدة. بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

وبعد ظهر السبت، بدأت الحشود بالتجمع بالقرب من جسر اليوبيل الذهبي حاملة لافتات كتب عليها “غزة، أوقفوا المذبحة”. و”فلسطين حرة، أنهوا الاحتلال الإسرائيلي”.

ودفع نظام صوتي الناس إلى الهتاف “أوقفوا تسليح إسرائيل. أوقفوا قصف غزة” و”كلنا فلسطينيون”. إلى جانب شعار يقول “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.

وفي ماليزيا خرج الآلاف للتنديد بالقصف الصهيوني على غزة، مُرددين شعارات داعمة لغزة وللشعب الفلسطيني. منها: “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيعود”.

وفي بلجيكا، نقلت مجموعة فلسطينية على موقع “فيسبوك” مقطعًا مصورًا لاحتجاج حاشد في بروكسل. تضامنًا مع سكان قطاع غزة، بعد إعلام المتحدث باسم الجيش الصهيوني عن عملية توغل برية.

كما بثت منصات رقمية لقطات مباشرة لاحتجاج في مدينة كولينغ الدانماركية، تنديدا بالقصف الصهيوني المكثف على غزة، ودعا المحتجون إلى وقف الحرب.

وفي هولندا، نقل ناشطون مشاهد حية لوقفة في مدينة روتردام تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة. هتف خلالها المتظاهرون ضد إسرائيل، مرددين “فلسطين حرة”.

مظاهرات تعم المدن التركية تنديدا بالعدوان الصهيوني

كما شهدت بدورها العاصمة التركية اسطنبول ومدن أخرى تظاهرات دعما لغزة. وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له القطاع منذ 3 أسابيع.

وشهدت معظم الولايات التركية، مساء الجمعة، مظاهرات احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ففي العاصمة أنقرة، تجمع أنصار جمعية شباب الأناضول أمام مبنى البرلمان مرددين هتافات مناهضة لإسرائيل وهجماتها على غزة وداعمة للفلسطينيين.

أمّا إسطنبول، فتجمع المتظاهرون في عدة نقاط أبرزها أمام القنصلية الإسرائيلية وفي حديقة صاراتش هانة ومنطقة أوسكودار.

وعلى نفس الصعيد خرجت مظاهرات مماثلة في ولايات، أضنة وبوردور وأردهان وطرابزون وصقاريا وبورصة. وأنطاليا وأوشاق وديار بكر وأدرنة وموغلا وقيصري ودنيزلي وغوموشهانة وباطمان. وقارص وأغري وتشوروم وسامصون وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وأدي يمان وملاطية وموش ووان.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل اليوم السبت بوقف جنونها فورا. ووضع حد لهجماتها المستمرة منذ 3 أسابيع على قطاع غزة. وذلك تزامنا مع قطع الاحتلال الاتصالات عن غزة أمس وتكثيفه الضربات الجوية.

مُدن عربية تنتفض ضد القصف العنيف على غزة

وشهدت الأردن مظاهرات ليلية غاضبة في أكثر من مدينة، بينها العاصمة عمان وجرش وإربد. تنديدا بتصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وغطت مواقع التواصل الإجتماعي تلك المظاهرات التي هتف خلالها المتظاهرون بضرورة تسليح الشباب وفتح الحدود.

وفي تونس، نقل ناشطون مشاهد حية لمظاهرة أمام السفارة الفرنسية في العاصمة تنديدا بالقصف الصهيوني على غزة.

كما نشر نشطاء ومنصات محلية عراقية مقاطع لتكبيرات من عدد من المساجد نصرةً لأهل غزة. ودعما للمقاومة الفلسطينية التي تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

وفي موريتانيا، احتشد متظاهرون أمام السفارة الأميركية في نواكشوط تنديدا بالقصف الصهيوني ومجازره في قطاع غزة، وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة.

ويأتي وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.