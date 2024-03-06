نفذ 12 عملية في 24 ساعة.. “حزب الله” يعلن مهاجمة موقع المطلة الصهيوني بمسيّرة

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 هجمات ضد مواقع عسكرية صهيونية ردا على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية.

وكشف “حزب الله”، إنه هاجم بمسيّرة انقضاضية موقع المطلة قبالة الحدود الجنوبية للبنان ردا على اعتداءات جيش الإحتلال على المدنيين، وأكد أن المسيّرة أصابت هدفها بدقة.

من جانبها، قالت القناة الـ12 العبرية إن طائرة مسيرة تابعة لحزب الله سقطت قرب موقع لجيش الإحتلال في بلدة المطلة قرب الحدود مع لبنان، من دون وقوع إصابات.

وأوضح “حزب الله”، الى ان مقاتليه نفذوا 12 عملية ضد مواقع صهيونية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بيانات متعددة، اعلنت المقاومة اللبنانية أنه استهدف بالصواريخ موقع رويسات العلم، محققا إصابة مباشرة.

كما أعلن استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا المحتلة وتحقيق إصابة مباشرة أيضا.

وفي بيان اخر، قال حزب الله، ان عناصره استهدفوا مبنى بمستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ردا على ‏اعتداءات صهيونية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية.

بالإضافة الى قصف قوتين صهيونيتين في موقع بركة ريشا وقرب موقع الراهب، واستهداف تجمع للجنود على تلة الطيحات.