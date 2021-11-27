نفس السيناريو.. ماندي مرشّح للغياب عن مواجهة برشلونة

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب فياريال أوناي إيمري أمام برشلونة اليوم.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية أن المدرب إيمري سيواصل إبعاد الدولي الجزائري عيسى ماندي عن التشكيلة الأساسية أمام نجوم “البلاوغرانا”. حيث سيعتمد على خطة 4/3/3 والتي لا يدخل في مخطاطتها مدافع الخضر.

كما نشرت الصفحة الرسمية لقمصان اللاعبين بملعب “سيراميكا” وعنونت “كل شيء جاهز بملعب سيراميكا” ولم يظهر أي أثر لقميص عيسى.

وخرج ماندي من مخططات إيمري بعدما غاب لعدد من المرات ولم ينشط لقاء يانغ بويز ومانيشيستر يونايتد. وكانت اخر الدقائق التي لعبها هي مع المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو.

يحدث هذا، رغم أن ماندي يعتبر قطعة أساسية في التشكيلة الوطنية التي تنتظرها تحديات كبرى.

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عرفت المباراة التي نشّطها فريق فياريال أمام مانشيستر يونايتد في منافسة رابطة الأبطال غياب الدولي الجزائري عيسى ماندي مجدّدا.

وواصل المدرب الإسباني إيمري تهميش الجزائري. الذي تعرض إلى “صدمة” حسب الإعلام الإسباني الذي إنتقده بقوة بعد الإقصاء.

وكان ماندي ينشط أساسيا في فريقه الأسبق بيتيس كما كان قائدا على الدوام في ريمس الفرنسي.

يحدث هذا، في ظل معاناة المنتخب الوطني في تراجع مستوى مشاركة أغلب اللاعبين في كتيبة بلماضي خاصة في الشق الدفاعي، الأمر الذي سيجبر “الكوتش” بلماضي بفتح ورشة تغييرات.

وكان ماندي قد غاب كذلك عن “الغواصات” في لقاء يونغ بويز السويسري، الأمر الذي يطرح عدد من التساؤلات.