نفطال: إطلاق نظام جديد لتسيير المسارات الوظيفية

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، و الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال، عبد الحق عمراني. على إطلاق نظام جديد لتسيير المسار الوظيفي الأفقي.

وحسب بيان لنفطال، فإن الإجراء جاء في إطار سياسة الشركة الرامية إلى تثمين الكفاءات وتعزيز العدالة في الترقية وتحسين المسار المهني للعمال. حيث يهدف هذا النظام إلى إرساء مقاربة حديثة في تسيير الموارد البشرية تقوم على الإعتراف بالخبرة العملية وتثمين الأداء داخل نفس المنصب. كما يسمح هذا النظام بفتح آفاق جديدة لتطور المسار الوظيفي الأفقي. من خلال تصنيف الكفاءات والخبرات، وإتاحة فرص التكوين والتطوير المستمر بما يضمن تحفيز العمال وتحسين مردوديتهم.

ويرتكز هذا النظام على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في الاعتراف العملي بالكفاءة والخبرة المكتسبة لكل عامل داخل المؤسسة. و تحفيز الأداء وتحسين المردودية الوظيفية عبر آليات تقييم شفافة ومنصفة. بالإضافة كذلك إلى إدماج التكوين والتطوير المستمر كأداة أساسية في الترقية والتطور الوظيفي.

وسيتم تطبيق هذا النظام ابتداءً من جانفي 2026، في إطار يضمن الشفافية. ويحافظ على حقوق جميع العمال، ويعزز ثقافة التقدير والإنصاف داخل الشركة. كما تأتي هذه المبادرة ثمرة التعاون البنّاء بين المديرية العامة والنقابة الوطنية لنفطال، وتجسد إرادة مشتركة لترقية الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسة واستدامة تطورها.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور