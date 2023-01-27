نفطال: إعتماد بطاقات “cib” لتسويق المنتجات بداية من مارس المقبل

تعتزم شركة نفطال إعتماد نظام الدفع المسبق لتسويق منتوجاتها الطاقوية ابتداء من شهر مارس المقبل عبر مختلف محطاتها.

وقال الرئيس المدير العام لشركة نفطال عبد القادر شافي، خلال زيارته إلى ولاية تيارت. وخلال استماعه لعرض حول تطور مبيعات الشركة بمقاطعة الغاز المميع بتيارت في إطار زيارته إلى الولاية. أن المؤسسة ستباشر هذه العملية بالتعاون مع بنك الجزائر الخارجي. من خلال إعتماد تقنية بطاقة الدفع البينية للبنوك (cib).

كما تأتي هذه العملية بعد خمس سنوات من إقتصارها على المؤسسات الكبرى عبر الوطن.

كما أشار إلى شركة نفطال ستتفتح أكثر على المستثمرين الشباب من خلال وضع المحلات الشاغرة بمحطاتها تحت تصرفهم وفق دفتر شروط يتم إعداده بالتنسيق مع السلطات المحلية ليقدموا خدمات للزبائن خارج نشاط نفطال”.