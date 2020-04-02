نفطال: إيصال قارورات الغاز للمواطن في بيته لتفادي المضاربة والطوابير

أكد مدير الاتصالات والعلاقات العامة بشركة نفطال، أن الشركة ستقوم بإيصال قارورات الغاز للمواطن في بيته لتفادي المضاربة والطوابير.

وأوضح شردود لدى نزوله، اليوم الخميس على برنامج “ضيف الصباح”، بالقناة الاذاعية الاولى، أن الشركة سجلت سجلت طلبا متزايدا على قارورات الغاز، وستعمل على إيصالها للمواطن في بيته وبالسعر المحدد لتفادي المضاربة والطوابير.

من جانب آخر، جدد مدير الاتصالات والعلاقات العامة بشركة نفطال، التأكيد على أن عدم توفر المنتوجات النفطية مجرد اشاعة.

وأفاد شردود أن محطات البنزين ستبقى مفتوحة 24/24 ساعة عبر كافة التراب الوطني.

وشدد المتحدث على أن تفشي فيروس كورنا لم يؤثر على عملية التوزيع بما فيها ولاية البليدة التي تخضع للحجر الكلي.

وفي السياق أشار شردود إلى أن استهلاك الوقود تراجع بشكل ملحوظ، بسبب تراجع حركة النقل والتنقل عبر الوطن.

ولفت إلى أن مخزون الوقود، بلغ 75 بالمائة، فيما وصل مخزون غاز البروبان والبوتان الى 90 بالمائة.

وأشار شردود الى ان نشاط الشركة ومبيعاتها، تراجع بـ 50 بالمائة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة للبليدة أوضح شردود أن هناك 7 محطات تعمل على مستوى الولاية حاليا بعد اعادة فتحها لتفادي انتشار الوباء.