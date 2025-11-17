أعلنت شركة نفطال، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد من أجل استيراد العجلات المطاطية من ألمانيا.

وتمّ توقيع عقد تجاري بين نفطال والشركة الألمانية لصناعة العجلات المطاطية “كونتيننتال”، يقضي بتموين السوق الوطنية بـ1.5 مليون إطار عجلات مخصّصة للسيارات الخفيفة والثقيلة كمرحلة أولى.

وتستعد نفطال لإطلاق مرحلة ثانية تهدف إلى تعزيز السوق الوطنية بكميات إضافية تقدّر بـ4.5 ملايين إطار مخصص للمركبات السياحية والثقيلة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والحفاظ على وفرة مستمرة خلال السنوات المقبلة.

وذلك تنفيذاً لقرار حكومي صادر بتاريخ 28 أوت 2025 أسند لنفطال مهمة تأمين السوق الوطنية بالعجلات المطاطية. ويهدف هذا الاتفاق إلى توفير إطارات عالية الجودة بأسعار تنافسية. بما يضمن استقرار السوق وحمايتها من المضاربة. وترجمة التزام نفطال بالمهام الموكلة إليها من قبل الدولة حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن.

وأشرف الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود على مراسم التوقيع، بمشاركة هويوس فردينند المدير التنفيذي لشركة كونتيننتال لأوروبا، افريقيا والشرق الأوسط عبر تقنية التحاضر عن بعد. ومدير كونتيننتال لشمال إفريقيا بولنت أردوغان. والأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال السيد عبد الحق عمراني و الإطارات المسيرة للشركة.

