نفطال تتحصل على شهادة التميز مع علامة ممتاز

تحصلت نفطال على شهادة التميز مع علامة “ممتاز” نتيجة لمشاركة المخبر المركزي لفرع الوقود في التجارب البينية للمخابر الخاصة بوقود الكيروسين “Jet_A1”.

وحسب بيان للشركة، تم التقييم خلال الفترة الممتدة من 14 أوت إلى 20 سبتمبر 2024. بواسطة معهد الدراسات البينية للمخابر في هولندا (IIS-SGS)، والهيئة الدولية المعنية بتنظيم اختبارات الكفاءة.

وتضمنت التجارب البينية اختبار عينات مشابهة ومقارنة النتائج.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه التجارب التحقق من صحة طريقة الاختبار وتحديد الشكوك المرتبطة بها. وتحديد خصائص المنتج لاستخدامه كمعيار مرجعي. وتقييم موثوقية نتائج المخابر المشاركة.

ومن خلال هذه المشاركة، يثبت المخبر المركزي لنفطال “فرع الوقود” التزامه بأعلى معايير الأداء والجودة. حيث حصل على شهادة التميز مع علامة “ممتاز”.

كما يعكس هذا الإنجاز الدقة والكفاءة التي يتمتع بها فريق العمل بالمخبر المركزي لنفطال “فرع الوقود”.

حيث يتم فحص المنتجات البترولية وفقاً للمعايير الدولية، مما يعزز سمعة نفطال كعلامة رائدة في قطاع المحروقات. ويؤكد التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة.