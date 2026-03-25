نفطال تجتمع مع نقابات الناقلين بسيارات الأجرة..هذا ما تم الاتفاق عليه

نظّمت شركة نفطال، اليوم الأربعاء، لقاءً جمعها بممثلي النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة. خصّص لتبادل الآراء وبحث سبل التعاون بما يخدم مصالح المهنيين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

وأشرف على هذا اللقاء الرئيس المدير العام لـ “نفطال”، جمال شردود، برفقة الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال، عبد الحق عمراني. والأمين العام للنقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، آيت الحسين سيدعلي، إلى جانب عدد من الإطارات المسيرة لنفطال. وممثلين عن النقابات الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة.

و عبّر الرئيس المدير العام لنفطال في كلمته عن الأهمية البالغة لهذا اللقاء، باعتباره فضاءً للحوار البنّاء وتبادل الرؤى. بما يعزّز خدمة الصالح العام ويحافظ على المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية. وأكد أن نفطال. بصفتها مؤسسة ذات طابع عمومي، تضطلع بدور محوري في تلبية احتياجات المواطنين والمهنيين على حد سواء. من خلال مقاربة قائمة على مبدأ “رابح-رابح” لضمان استدامة التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة.

كما شدّد على أن سائقي سيارات الأجرة يشكّلون شركاء استراتيجيين. وأن نفطال تسهر على توفير الموارد الطاقوية المطلوبة بجودة عالية وأسعار مدروسة. مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة مع شركائها عبر كامل التراب الوطني.

ومن جهته، نوّه الأمين العام للنقابة الوطنية لنفطال بالدور الحيوي لسائقي سيارات الأجرة كشركاء أساسيين في منظومة النقل. مؤكداً حرص المؤسسة على فتح أبوابها للحوار معهم والاستماع لملاحظاتهم. ومقترحاتهم لتطوير أساليب وآليات العمل المشترك. وضمان استمرارية الخدمات على امتداد القطر الوطني بما يعكس التزام نفطال بالارتقاء بجودة الخدمة العمومية.

كما تقدم الأمين العام للنقابة الوطنية للنّاقلين بسيارات الأجرة، بالشكر لشركة نفطال على تنظيم هذا اللقاء. الذي يعكس روح الحوار والانفتاح وحرص المؤسسة على تعزيز التواصل مع مهنيي القطاع. مشيداً بمكانة نفطال وسمعتها الطيبة بين الناقلين. ومثمّناً جهودها في دعم سائقي سيارات الأجرة وتحسين ظروف عملهم بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمة العمومية. مؤكداً في الوقت ذاته التزام السائقين بالانضباط والعمل الدؤوب لخدمة المواطنين والبلاد.

وشهد اللقاء نقاشاً مثمراً تبادل خلاله الأطراف وجهات النظر حول سبل تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة. وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أعربت النقابة عن ارتياحها للتواصل البناء. فيما أكّد ممثلو نفطال استعداد المؤسسة لتلبية كل المتطلبات الضرورية لدعم السائقين. وضمان استمرارية الخدمات على مستوى كامل القطر الوطني.

واتفق الطرفان على إبرام اتفاقية تفاهم تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات سائقي سيارات الأجرة عبر القطر الوطني. إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية وطنية لرصد هذه الاحتياجات بشكل فعّال. بما يعكس التزام نفطال بدعم الشركاء المهنيين وتعزيز جودة الخدمة العمومية.

