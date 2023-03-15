نفطال: تجهيز نصف المحطات عبر الوطن بخدمات تزويد المركبات “بالسيرغاز”

تمكنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” من تجاوز أهدافها المحددة في مجال تسويق غاز البترول المميع “سيرغاز”. على مستوى محطات الخدمات عبر الوطني.

وأوضح محمد يزيد لعمارة رئيس قسم تسيير مراكز التحويل نحو وقود سيرغاز. على هامش المنتدى السابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، الذي تتواصل أشغاله لليوم الثاني. أن نفطال تمكنت من تجاوز الأهداف المحددة في مجال توسيع إستعمال غاز البترول المميع من قبل أصحاب المركبات. حيث تم العام الماضي تسويق 1.4 مليون طن من هذه المادة الطاقوية. بعدما كان الهدف بلوغ 1 مليون طن سنويا في آفاق سنة 2030.

كما أضاف، أن مؤسسة نفطال وبدعم من السلطات العمومية تمكنت من تقليص الآجال المحددة لتوسيع إستعمال غاز البترول المميع. من خلال الإنتهاء من تجهيز نصف محطاتها عبر التراب الوطني البالغة 2232 محطة. بخدمات تزويد المركبات بهذه الطاقة. على أن تصل إلى تزويد ثلثي محطاتها بهذه الخدمات خلال 2024. وحوالي 80 بالمائة قبل سنة 2030.

وأشار رئيس قسم تسيير مراكز التحويل نحو السيرغاز بنفطال، إلى أن الشركة تدرس حاليا تزويد المحطات القديمة الموجودة بالقطاع الحضري بتجهيزات التموين بغازالبترول المميع. عبر حلول تقنية مبتكرة لضمان الخدمة لأصحاب المركبات بهذه المحطات. التي لا تسمح مواقعها ومساحاتها بتوفير هذه الخدمة.

كما أضاف ذات المتحدث، أن نفطال تمكنت خلال سنة 2022 من تجهيز 22 ألف مركبة بتجهيزات إستعمال غاز البترول المميع. بينها 14 ألف مركبة تم تجهيزها بالمراكز التابعة مباشرة لنفطال. بينما تم تجهيز البقية على مستوى الوكلاء المعتمدين المتعاملين مع المؤسسة والبالغ عددهم 200 وكيل.

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