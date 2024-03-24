نفطال تحذّر.. عمليات إحتيال وروابط مشبوهة باسم الشركة

حذّرت مؤسسة نفطال من المشاركة في لعبة وهمية تصدر باسمها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت مؤسسة نفطال في بيان لها، أنه تتداول في الآونة الأخيرة روابط مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي. و خاصة تطبيق الواتس اب whatsapp تدعي بأن شركة نفطال تقدم قسيمة وقود عن طريق المشاركة في لعبة وهمية.

وأوضحت المؤسسة، ان هذا الرابط هو عبارة عن عملية إحتيالية وانتحال لاسم شركتنا. وتؤكد بأن شركة نفطال ليست لها اي علاقة بهذه الروابط.

كما دعت نفطال جميع مستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ هذه اللعبة الاحتيالية التي تهدف الى سرقة بياناتكم و استعمالها لأغراض اجرامية و عليه تنصحكم نفطال بعدم الضغط على الروابط المشبوهة وعدم تقديم أي معلومات شخصية أو بنكية عبرها.

ودعت كذلك نفطال إلى التبليغ عن أي محتوى مشبوه أو إحتيالي يستخدم اسم الشركة.