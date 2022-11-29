نفطال تسعى للإنتقال نحو طاقات متجددة ومتطورة

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال، عبد القادر شافي، اليوم الثلاثاء بالشلف. أن مؤسسته تسعى للإنتقال نحو طاقات متجددة ومتطورة على غرار الطاقة الهجينة و المحطات الكهربائية.

وأوضح شافي في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إنطلاق حملة تحسيسية للوقاية من مخاطر إستعمال قارورات البوتان. ببلدية بني بوعتاب جنوب شرق الشلف. أن مؤسسة نفطال تسعى اليوم للتوجه نحو الانتقال الطاقوي. وتقديم خدمات متطورة لاسيما في مجال الطاقة الهجينة و المحطات الكهربائية”.

وأضاف ذات المسؤول أنه “بعد تلبية الاحتياجات و الطلب على غاز البترول المميع وتعميم استعماله عبر الوطن. من خلال إنشاء مراكز لتركيب هذه الأجهزة. في كل ولاية. نفكر حاليا في التوجه نحو استراتيجية جديدة، وهي الانتقال الطاقوي المتمثل في المحطات الكهربائية و الطاقة الهجينة”.

وقال شافي أن هذه الاستراتيجية تأتي تماشيا بالخصوص مع دفتر شروط استيراد السيارت. والتي تستعمل الطاقات الجديدة والطاقة الكهربائية، وتهدف لتوفير هذه الخدمات و الوسائل بالنسبة لهذا النوع من السيارات.

وبخصوص قطاعه بالشلف، كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال عن استفادة الولاية من عدد من مشاريع التوسعة. وإعادة تهيئة مختلف المنشآت البترولية، مع التأكيد على مراعاتها لمقاييس و معايير الأمان و الجودة و الحفاظ على البيئة.

وتطرق إلى مركز إنتاج قارورات الغاز ببلدية وادي سلي الذي سيشهد عملية ربط بأنبوب نقل الغاز من أرزيو. إلى الجزائر العاصمة. بالإضافة لعملية توسعة لقدرات تخزين هذه المنشأة الطاقوية التي ستكون قطبا جهويا لتلبية طلبات ولايات مجاورة.

كما أكد على توفير أسطوانات غاز البوتان و كذا توسعة استعمال غاز البروبان للتدفئة بالمؤسسات التربوية عبر ربوع الولاية. حيث تم لحد الآن تجهيز 133 مدرسة بهذه الطاقة. فيما ينتظر أن تجهز حوالي 100 مدرسة أخرى خلال السنة المقبلة.