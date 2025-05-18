نفطال تصدر بيانا حول الحريق داخل محطة الوقود بساحة أول ماي بالعاصمة

أصدرت شركة نفطال، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا حول الحريق داخل محطة الوقود بساحة أول ماي بالعاصمة.

وأوضح البيان أن الحريق يعود إلى شرارة كهربائية على مستوى مستودع الزيوت الواقع بذات المحطة.

وقد تمّ إخماده بفضل التدخل السريع والفعّال لأعوان الحماية المدنية، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وقد تنقلت الفرق التقنية التابعة لنفطال فوراً إلى عين المكان، للوقوف مع الجهات المختصة لتقييم الأضرار الناجمة عن هذا الحريق و تحديد أسبابه.