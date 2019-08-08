“نفطال” تضمن التموين بالوقود يومي عيد الأضحى
أعلنت شركة الوطنية “نفطال”، أن جميع محطات الخدمات على المستوى الوطني ستكون مفتوحة 24 سا /24سا .
وهذا خلال يومي عيد الأضحى من أجل توفير جميع أنواع الوقود وبكميات كافية.
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