“نفطال” تضمن التموين بالوقود يومي عيد الأضحى

الوطني
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“نفطال” تضمن التموين بالوقود يومي عيد الأضحى
بقلم إيمان عياش

أعلنت شركة الوطنية “نفطال”،  أن جميع  محطات الخدمات على المستوى الوطني ستكون مفتوحة 24 سا /24سا .

وهذا خلال يومي عيد الأضحى من أجل توفير جميع أنواع الوقود وبكميات كافية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=686215

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