“نفطال” تضمن التموين بالوقود يومي عيد الأضحى

أعلنت شركة الوطنية “نفطال”، أن جميع محطات الخدمات على المستوى الوطني ستكون مفتوحة 24 سا /24سا .

وهذا خلال يومي عيد الأضحى من أجل توفير جميع أنواع الوقود وبكميات كافية.