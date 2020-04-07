نفطال تطلق خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود

أطلقت شركة نفطال خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لفائدة زبائنها الرئيسيين.

كشف مدير الاتصال بالشركة الوطنية لتسويق المنتجات البترولية “نفطال”، جمال شردود، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن “الشركة أطلقت شركة نفطال خدمة التعبئة عن بعد لبطاقات الوقود لفائدة زبائنها الرئيسيين”.

وقال ذات المتحدث أنه “أصبح بإمكان زبائننا الرئيسيين المتوفرين على بطاقة الدفع الالكتروني للوقود أن يعبئوا عن بعد بطاقاتهم من خلال القيام بتحويلات بنكية أو بريدية لتزويد حساباتهم دون الحاجة إلى التنقل لوكالاتنا”.

كما أشار في ذات السياق أن “الإجراء خصص لزبائن المؤسساتيين والهيئات التي لها حظيرة سيارات كبيرة”.

وأوضح شردود أن “الاجراء اتخذ لتقليص من التنقلات سيما في الوضع الراهن”.