“نفطال” تعلن عن تخفيضات على تركيب طقم التحويل سيرغاز

أعلنت الشركة العمومية الجزائرية التابعة لمجموعة سوناطراك “نفطال”، عن تخفيضات خاصة على تركيب طقم التحويل سيرغاز.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أنه بمناسبة حلول موسم الإصطياف تطلق نفطال عرض خاص على على تركيب طقم التحويل سيرغاز.

وأشارت “نفطال” أن سعر تركيب طقم التحويل سيرغاز سيكون ب،45000 دج فقط عوض 49900 دج.

كما دعت الشركة إلى عدم تفويت هذه الفرصة والإلتحاق بأقرب مركز تحويل بمساعدة تطبيق “نفطال خدمات” للاستفادة من هذا العرض الخاص.