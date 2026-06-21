نفطال تعلن عن مناقصة قريبة لاستيراد 3.5 مليون عجلة مطاطية

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، جمال شردود، اليوم الأحد بالنعامة، أنه سيتم “قريبا” إطلاق مناقصة لاستيراد 3 ملايين و500 ألف عجلة مطاطية للمركبات.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح للصحافة على هامش معاينته منشآتٍ للتخزين والتموين بالمواد الطاقوية التابعة لنفطال بالولاية، أن تجسيد مخطط الشركة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من العجلات المطاطية سيمكن، مع حلول شهر سبتمبر المقبل، من تحقيق “الاكتفاء التام” وتوفير الكميات اللازمة من الإطارات المطاطية عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

وذكّر، في السياق ذاته، بأن تنفيذ هذا المخطط مكّن خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من استيراد 700 ألف وحدة من العجلات المطاطية الموجهة للسيارات السياحية. تم تسويق 500 ألف وحدة منها عبر شبكة التوزيع المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، والتي تضم أكثر من 2000 نقطة بيع.

ولفت شردود، إلى أن نفطال تواصل تسجيل طلبات اقتناء العجلات المطاطية عبر المنصة الرقمية التي تم استحداثها، والموجهة لاقتناء عجلات المركبات ذات الوزن الخفيف من علامة “كونتيننتال”، في إطار توفير خدمات عصرية وضمان توزيع هذه المنتجات في أحسن الظروف.

ومن جهة أخرى، أبرز المسؤول ذاته أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها اللوجستية من خلال إنجاز مشاريع جديدة وتوسيع المنشآت الحالية. مع الحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن وتوفير فرص عمل بولاية النعامة، بما يواكب متطلبات التنمية المحلية ويدعم النشاط الاقتصادي.

هذا، وشملت الزيارة الميدانية التي قادت الرئيس المدير العام لنفطال إلى النعامة، معاينة أرضية مشروع إنجاز محطة خدمات على مستوى ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 بالمدخل الشمالي لمدينة النعامة، والتي يرتقب انطلاق أشغالها قريبًا.

وتتربع هذه المحطة على مساحة إجمالية تقدر بـ15 ألف متر مربع، ورصد لها غلاف مالي بقيمة 315 مليون دينار. وستبلغ سعتها من المواد البترولية 230 مترًا مكعبًا، مع توفير 24 منصب عمل دائم.

وببلدية مشرية، تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز قاعة لعرض وبيع زيوت المحركات والعجلات المطاطية. فيما اطلع الوفد على مستوى الجماعة المحلية نفسها على الموارد البشرية والتجهيزات التقنية المسخرة بمركز تخزين وتوزيع قارورات غاز البوتان التابع لنفطال.

كما تمت، ببلدية عين الصفراء، معاينة مركز تخزين مادة الزفت، الذي تقدر طاقته الاستيعابية الإجمالية بـ206 طن.