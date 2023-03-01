نفطال: تعميم العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني بدءا من الغد

أعلنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية “نفطال”، عن تعميم العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني بجميع نقاط البيع التابعة لها ابتداء من يوم غد الخميس.

وحسب بيان شركة نفطال، فإنه بإمكان الزبائن الدفع عن طريق بطاقات الدفع البنكية، والبطاقة الذهبية.

ويأتي بناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين, والتي جاءت “تطبيقا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعميم استخدام أجهزة الدفع الالكتروني وإدراكا منها بأهمية مواكبة ومسايرة التطور التكنولوجي الرقمي”, حسب ذات المصدر.

كما تهدف هذه الخطوة إلى “تسهيل وتحسين نوعية الخدمات التي توفرها لزبائنها وكذا تأمين المعاملات النقدية”.

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