نفطال تفنّد إعلانات التوظيف المتداولة عبر “الفايسبوك”

فنّدت شركة نفطال بشدة إعلانات التوظيف الوهمية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. والتي تنسب إليها.

وفي بيان لمؤسسة نفطال فنّدت بشكل قاطع صحة هذه الإعلانات التي يستغل فيها أصحاب هذه المواقع طالبي العمل لجمع بياناتهم لأغراض احتيالية.

كما حذرت نفطال مستعملي الأنترنت عامة وطالبي العمل خاصة، أنٌ هذه الإعلانات لم تصدر عنها. و ليس لها أي أساس من الصحة. كما تحيط علما كافة المواطنات و المواطنين أن عروض التوظيف الصادرة عن نفطال تتم عبر قنوات رسمية وحسب اجراءات تنظيمية ملزمة بها على غرار كل المؤسسات الوطنية.

وأوضحت الشركة، أن كل عروض التوظيف الخاصة بنفطال متواجدة على مستوى المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل. مشيرة إلى أنه خارج هذا الإطار التنظيمي و القانوني. نفطال غير مسؤولة عن أي ضرر مادي أو معنوي تسببه هذه الإعلانات الوهمية. مضيفة أن الصفحة الرسمية الوحيدة لنفطال هي من تنشر فيها البيانات.