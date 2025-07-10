نفطال تكشف تفاصيل حريق شاحنة تليلات

أصدرت شركة نفطال، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفيا، أوضحت فيه أن الشاحنة التي اندلع فيها الحريق قرب تليلات بوهران لاتندرج ضمن حظيرة نقل المواد البترولية، ولم تكن محمّلة بأي نوع من أنواع الوقود، خلافًا لما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت نفطال أن الحادث المذكور قد تم تسجيله فعلاً، غير أن الشاحنة المعنية لا تندرج ضمن حظيرة نقل المواد البترولية، ولم تكن محملة بأي نوع من أنواع الوقود، خلافاً لما ورد في تلك المنشورات.

ودعت نفطال إلى ضرورة توخي الدقة في تداول المعلومات، مجددة دعوتها إلى اعتماد المصادر الرسمية لتفادي تضليل الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة قد تثير القلق.