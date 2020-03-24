نفطال.. تموين السوق سيستمر بشكل عادي وغلق محطات الخدمات مستبعد

كشفت المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية “نفطال” أن تموين السوق بالمواد النفطية سيتم بشكل عادي رغم إنتشار فيروس كورونا وتداعيات ذلك في البلاد.

وأكد مدير الإتصال بمؤسسة نفطال، جمال شردود، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “نفطال ستستمر في تموين السوق بشكل عادي في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به الجزائر”.

واستبعد شردود احتمالية “غلق محطات الخدمات “، مؤكدا في السياق ذاته ان “نفطال الفرع التابع لمجمع سوناطراك تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة وسوناطراك وأن هذا الإحتمال لم يتم التطرق إليه حاليا”.

وأضاف المتحدث أنه “حتى في حالة وضع ولايات أو مناطق بها محطات نفطال في الحجر الصحي من طرف السلطات الصحية، فإن الشركة ستقوم بتزويد السكان المعنيين بالمنتجات البترولية الضرورية، خاصة منها غاز البوتان، انطلاقا من مراكزها الخاصة بالتخزين والتوزيع المجاورة”.