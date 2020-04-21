نفطال: تموين السوق سيستمر ومحطات الخدمات ستفتح خلال شهر رمضان

أكدت المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية نفطال أنها اتخذت كامل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية خدماتها خلال الشهر الكريم.

وأفادت الشركة، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن ضمان تموين السوق الوطنية بالوقود وغاز البوتان سيستمر وبشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم.

كما أكدت الشركة أن محطات الخدمة التابعة لها والموزعة عبر التراب الوطني ستكون مفتوحة أمام المواطنين خلال شهر رمضان وذلك حسب المواقيت التي أعلنت عنها الحكومة في اطار الاجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أضافت الشركة أنه وخلال مواقيت الحجر الصحي سيتم ضمان خدمة المناوبة لضمان التزويد للحالات الإستثنائية والإستعجالية.