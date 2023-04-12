“نفطال” تنظم مائدة افطار  على شرف بعثة الحماية المدنية الموفدة الى تركيا وسوريا

نظمت شركة نفطال بمحطة الخدمات تيطري لولاية المدية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مديرية الحماية المدنية مائدة إفطار جماعية على شرف عناصر الحماية المدنية. وبالأخص الذين اوفدتهم الدولة الجزائرية في عمليات تضامنية الى تركيا وسوريا.

والتي شهدت بتاريخ 6 فيفري من العام الجاري زلزالا مدمرا خلف الاف القتلى والجرحى.

وحسب المكلف بالإعلام بنفطال، فان هذه المبادرة جاءت بعد ترتيبها مع مسؤولي الحماية المدنية لولاية المدية من أجل تكريم أعوان الحماية المدنية دون علمهم.

وهذا بعد مفاجئتهم على أنه هناك مهمة اسعاف في انتظارهم، من اجل التدخل بمحطة خدمات نفطال بالمدية.

ليتدخل رجال الحماية المدنية، للقيام بواجبهم/ ليتفاجأ هؤلاء ان ليس هناك أي حادث وانما كانت تنتظرهم مفاجأة سارة وهي تكريمهم بمائدة افطار جماعية بمناسبة شهر رمضان المبارك من طرف شركة نفطال.

وحظي هؤلاء بإستقبال مميز بأكاليل الزهور تكريما لهم على إحترافيتهم العالية وإنسانيتهم الكبيرة في أداء مهامهم النبيلة، وكذا الدور الفعال الذي يؤدونه لضمان حماية المواطن والوطن الى جانب تعزيز تكاثف الجهود والرفع من المعنويات والتشجيع،