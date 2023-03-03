نفطال: توسيع عملية الدفع الإلكتروني بالبطاقات البنكية هذه السنة

أطلقت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال”، بشكل رسمي، المرحلة الأولى من تعميم “عبر محطات خدماتها” الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية “سيب والذهبية”.

وقال الرئيس المدير العام لنفطال، عبد القادر شافي أن العملية تندرج في إطار السياسة العامة لمجمع سوناطراك وتطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد. سيما فيما يخص ترقية و تعميم الرقمنة على كل المستويات. مضيفا أن نفطال قد قامت بالإطلاق الرسمي لهذه الخدمة بالتعاون مع بنك الجزائر الخارجي. تجسيدا للإتفاقية الموقعة بين الجانبين في شهر أفريل 2022. مؤكدا أن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى من مسار الإنتشار الفعلي. الرامي إلى تعميم تجهيز جميع نقاط بيع نفطال بأجهزة الدفع بالبطاقات البنكية.

وتخص هذه المرحلة 400 محطة خدمات بالتسيير المباشر، و8 محطات خدمات خضراء و 47 مركز سيرغاز و 46 محطة تشحيم و بيع عجلات. بالإضافة كذلك إلى 6 مواقع وقود “موانئ” و 5 قاعات عرض، متواجدة عبر التراب الوطني.

وتابع يقول ذات المسؤول، أن هذا النوع من الدفع بالبطاقات البنكية يضمن أمن المعاملات وتقليص تداول الأموال وزيادة المعاملات بصورة انية. وكذا تقليص الإخطار خلال نقل الأموال. مضيفا أن بنك الجزائر الخارجي يضمن أمن العمليات البنكية التي تتم بين الزبائن ومحطات الخدمات. مشيرا أن استعمال البطاقات البنكية لتسديد ثمن الخدمات التي تقترحها نفطال تتوفر على عديد المزايا. سيما خدمة للاقتصاد الوطني. كما أنها تسمح أيضا بتسهيل معاملات زبائن نفطال.

من جهته قال الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، لزهر لطرش، أن هذه المرحلة الأولى ستتبع بأخرى. كما أن المرحلة الثانية من توسيع إستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني على مجموع محطات الخدمات ستتم خلال سنة 2023. مضيفا أنه تم تخصيص 745 جهاز دفع إلكتروني.

كما لم يستبعد ذات المتحدث الدفع عبر الهاتف النقال غير مستبعدة في إطار مرافقة نفطال في تنويع وسائل الدفع الإلكتروني لفائدة زبائنها.

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