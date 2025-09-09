نفطال توقع اتفاقاً مع شركاء تشاديين لتصدير 30 ألف قارورة غاز

انعقد، يوم أمس الاثنين، بمقر المديرية العامة لـ نفطال لقاءً ثانٍ بين الرئيس المدير العام، جمال شردود، وعلي النظيف أبو الحسنين، نائب رئيس المجلس الوطني لكبار رجال الأعمال التشاديين.

وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة قارورات الغاز BAG، رشيد يقار، في إطار فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية IATF -2025.

اللقاء توّج بالاتفاق على تصدير 30 ألف قارورة (6 كلغ) مخصصة لغاز البوتان نحو تشاد. إلى جانب الشروع في تصنيع وتسويق عبوات جديدة بسعة 12 كلغ موجهة خصيصاً للسوق التشادية.

ويعَدُّ هذا الاتفاق خطوة عملية أولى لتجسيد التعاون بين الطرفين.

ويعكس الإرادة المشتركة في وضع أسس عملية لتلبية الحاجيات الطاقوية للسوق التشادية عبر حلول مستدامة.

كما يؤكد هذا التفاهم حرص نفطال على تعزيز حضورها الإقليمي من خلال الانفتاح على أسواق إفريقية جديدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.